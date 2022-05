Deventer positief over metamorfose autovrij Grote Kerkhof (maar dit is wat de mensen missen)

Frans Schräder, eigenaar modezaak in de Lange B. ,,Ik vind het prachtig geworden. De rust en ruimte die het uitstraalt, maar toch midden in de stad. Een aanwinst voor Deventer. Hoor ik ook van klanten in de zaak, van Deventenaren en dagjesmensen. Klopt, ik was aanvankelijk niet blij met het autovrij maken. Vooral door de manier waarop het ging in de politiek. Dat besluit (in 2012, red.) kwam toen uit het niets. In ruil voor steun voor de bouw van het nieuwe stadskantoor, kreeg GroenLinks het autovrijmaken er toen door. Probleem was dat er aanvankelijk geen alternatief kwam voor het verdwijnen van al die parkeerplekken. Toen het plein in 2019 uiteindelijk autovrij werd merkten we dat meteen. De omzet kelderde. Dat is gelukkig gekeerd. We zijn blij dat er gaandeweg als alternatief extra parkeerplekken op de Worp zijn gekomen. Maar nog blijft de bereikbaarheid een punt. Met voldoende parkeerplekken in dit deel van de stad - ook voor bewoners. Een oplossing kan zijn een transferium langs de A1, met een pendeldienst. Maar over dat plan horen we weinig meer van de gemeente.”