Eerste zonnepane­len Co-Stroom op dak in Oxe

15:25 De eerste zonnepanelen op de daken van Bathmense boerderijen worden binnenkort geplaatst. De Bathmense boeren die zich verenigd hebben in de coöperatie Co-Stroom hopen in 2020 de CO2 productie in Bathmen met 40 procent te hebben doen dalen. De eerste panelen komen op het dak van boer Nijkamp in Oxe.