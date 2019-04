Deventer project om taboe rond seksuele geaardheid LHBTI’ers te doorbreken

Praten over de seksuele geaardheid is in diverse etnische groepen vaak nog een taboe. Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele mensen). Het Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS) en diverse andere maatschappelijke partijen willen samen dit taboe in Deventer doorbreken met het project ‘Het Uitbreken: in de kast – uit de kast’. Dat begint vrijdagavond met een themabijeenkomst in het stadhuis.

Het is niet voor het eerst dat het CDS dit onderwerp aankaart. Enkele jaren geleden vroeg de organisatie al eens aandacht voor Turkse lesbiennes. Volgens CDS-voorzitter Ali Yildirim is het nog steeds belangrijk het onderwerp seksuele geaardheid uit de taboesfeer te halen. ,,Er zijn best veel mensen die hun gevoelens onderdrukken, bijvoorbeeld vanwege het risico op verstoting of geweld. Wij vinden dat in deze tijd in onze gemeente onacceptabel.” Yildirim is blij dat de gemeente Deventer het project ondersteunt.

Op vier themabijeenkomsten wordt het gesprek aangegaan met de doelgroep over de vraag: ‘hoe is het om een LHBTI’er met een etnische achtergrond te zijn in Deventer?’ Mensen die uit de kast gekomen zijn of nog in de kast zitten, vertellen hun verhaal. Wat maken zij allemaal mee, in het gezin, op school, in de samenleving? Hoe worden zij gezien of ontvangen door eigen familie en samenleving? Worden zij gediscrimineerd, vervolgd (eerwraak) of geïsoleerd, dan wel geweerd?

Daarna volgens gesprekken tussen ouders en kinderen over de vraag hoe zij omgaan met een ‘andere’ geaardheid van een kind. Ook gaat het CDS in gesprek met leerkrachten over hoe zij (kunnen) omgaan met leerlingen uit etnische groepen die tot de LHBTI’ers behoren, maar dat niet aan hun ouders durven te vertellen.

Voorlichting

Tenslotte gaat het CDS voorlichtingsmateriaal ontwikkelen om zowel binnen de etnische gemeenschappen als de instellingen (zoals jeugdhulpverlening/jeugdzorg, sociale teams, GGD/GGZ) aandacht te vragen voor het thema.