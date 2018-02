Deventer raadslid en partner bezitten holding waarin geld van gemeente zit

VVD-raadslid Carmen Hunger is als aandeelhouder gelinkt aan een bv van haar partner, die woningabonnementen aan de man brengt. De gemeente leende die bv 400.000 euro. Waar is dat geld gebleven?

De gemeente Deventer wil van ondernemer Henk de Jager weten hoe de 400.000 euro is besteed, die in 2015 tegen een lage rente is geleend aan een bv die woningabonnementen (WOAB) verkoopt. De partner van De Jager, VVD-raadslid Carmen Hunger, is voor 49,99 procent aandeelhouder van een holding waarin 400.000 euro is ondergebracht in een van de bv’s die eronder hangen.

In 2015 leende de gemeente Deventer een bv van De Jager 400.000 euro met het doel eerst 25 en later 200 woningen met zo’n WOAB te verduurzamen. Bij een WOAB neemt een eigenaar van een woning een ‘abonnement’ op energiebesparende maatregelen, die gefinancierd worden van de besparingen op de energierekening. De Jager zette met een van zijn bv’s de WOAB op. Hij heeft 50,01 procent aandelen in de holding waar de helft van de WOAB in is onder gebracht. Zijn partner, VVD-raadslid Carmen Hunger, bezit de andere 49,99 procent.

Raadsleden hebben afgelopen maand aan burgemeester Andries Heidema gevraagd een onderzoek te doen naar haar integriteit. Handelde zij niet in strijd met een artikel in de Gemeentewet waarin allerlei bepalingen staan over het zakendoen met de gemeente? Een ingehuurde jurist, Olaf Schuwer uit Zwolle, concludeerde uiteindelijk van niet. Een geldlening aan haar partner staat niet op het lijstje met verboden.

Hunger ontkent ook nu dat er sprake is van belangenverstrengeling omdat zij slechts aandeelhouder is in een bv met haar man. ,,Ik ben niet de ondernemer van ons bedrijf, maar werk wel in het WOAB Kenniscentrum’’, zegt Hunger. ,,Daarin begeleid ik onder andere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.’’

Excuses

Wel bood ze excuses voor ‘het onvoldoende duidelijke melden van betrokkenheid bij en belang in andere WOAB -vennootschappen’. Er zijn in totaal acht bv’s van De Jager betrokken bij de WOAB. ,,Dat moest omdat we van onze partner Energiefonds Overijssel niet alle activiteiten in een bv mochten stoppen’’, zegt De Jager. Een deel van de 400.000 euro is naar een andere bv geschoven.

CDA, GroenLinks, ChristenUnie en Gemeentebelang in de Deventer gemeenteraad stellen vragen aan het college van B en W. Zij willen weten met welke bv’s de gemeente precies zaken heeft gedaan en ook wat er met de 400.000 euro is gebeurd. ,,Hoeveel woningabonnementen zijn nu afgesloten voor die 400.000 euro’’, vraagt Erik Stegink (GB). De Jager wil die vraag niet beantwoorden. ,,Ik mag dat niet zeggen van de gemeente’’, zegt hij. ,,Dat is een bepaling over geheimhouding in het contract.’’