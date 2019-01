Deventer raakt Troostdichter kwijt aan Zwolle

Hoeveel minder was de aanloop in Deventer dan in Zutphen en Zwolle?

,,In de tien maanden in Deventer zijn er bij elkaar hooguit dertig mensen bij mij op bezoek geweest in het Troosthuisje aan het Grote Kerkhof. Soms kwamen er twee à drie mensen per keer, maar heel vaak zag ik helemaal niemand. In 2016 heb ik twee maanden in Zutphen en Zwolle gewerkt en daar ontmoette ik elke twee weken wel vijftig troostzoekers.”