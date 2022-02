Deventer Raster Cup kent dit jaar geen gekkigheden en droomt langzaam van groter toernooi in 2023

Huurder apparte­ment in Deventer moet vertrekken na ernstige overlast en fikse schadever­goe­ding betalen

De huurder van een appartement aan de Welle in Deventer moet binnen twee weken zijn woning ontruimen en de sleutels afgeven. Dat niet alleen: hij mag zich een half jaar ook niet in de buurt vertonen, en zeker geen contact opnemen met zijn buurvrouw in het appartementencomplex. En daarnaast moet hij 14.000 euro vergoeding betalen voor de schade die hij heeft aangericht in zijn woning en in de centrale hal.

22 februari