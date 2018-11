Deventer rechercheur houdt na nieuw boek Palme-moord vast aan PKK-connectie

De Zweedse onderzoeksjournalist Jan Stocklassa (53) beschrijft in het boek ‘Stieg Larssons Erfenis’ een ‘sluitend scenario’ voor de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986. Hij zoekt de daders in de hoek van Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten en Zweedse extremisten. De gepensioneerde politiecommissaris Dolf van Soest uit Deventer houdt echter vast aan zijn eigen theorie: een verband tussen de moord op Palme en die op PKK-kopstuk Bilgili uit Deventer, in 1987.

U schreef met journalist Elzo Springer in 2006 het boek ‘Oh, was hij het...?’ over de Nederlandse connectie met de moord op Palme. Jullie leggen daarin een link met de moord op PKK-kopstuk Bilgili uit Deventer.

Van Soest: ,,Klopt. Een theorie waar ik nog steeds achter sta. Er is een connectie tussen de moord op Olof Palme in 1986 en die op Mahmut Bilgili, een jaar later‘’.

Jullie geloven dat de PKK deze Koerdische advocaat martelde en uit de weg ruimde omdat hij aan de Zweedse justitie zou hebben gelekt dat de PKK van plan was om Palme te vermoorden.

,,Ja. En daar verandert dit nieuwe boek, waarvan de schrijver zich baseert op onderzoek van Stieg Larsson, nog niets aan. Ik moet het nog lezen, hoor, maar mijn connecties in Zweden melden dat de inhoud ervan geen nieuws oplevert. Het is ook niet het eerste boek over de zaak, er zijn al zoveel boeken geschreven over de moord op Palme. Hij geniet in Zweden dezelfde status als Kennedy in de Verenigde Staten en hoe langer de moord geleden is, hoe ingewikkelder het allemaal wordt‘’.

Stieg Larsson is niet de eerste de beste...

,,Nee, maar Elzo en ik hebben ook jarenlang gedegen onderzoek gedaan en zolang de moord niet is opgelost, is ook dit een serieus spoor. Algemeen kan je stellen dat beide sporen in Zweden vrij serieus worden genomen als het gaat om het vinden van de dader. Ik ben ook nog steeds bezig met de zaak, heb bijvoorbeeld contact met een gerenommeerd onderzoeksbureau in Zweden en met de makers van een serieuze documentaire over deze zaak‘’.

Uw theorie wordt door dit nieuwe boek niet onderuitgehaald?

,,Ik zou niet weten waarom. Zolang de zaak niet is opgelost, is iedere theorie mogelijk. En ik geloof nog steeds in een link tussen de moord op Palme in 1986 en die op Bilgili een jaar later‘’.