Deventer Recycle Sint wil nog veel groter worden

Speelgoed dat in een hoek ligt te verstoffen een nieuwe kans geven: dat is het doel van de Recycle Sint die dit jaar voor de tweede keer Deventer aandoet. Samara Verharen verzamelt de tweedehands cadeautjes namens Sinterklaas en zorgt dat ze een nieuwe, blije kleine eigenaar krijgen. ,,En het is ook nog gunstig voor je portemonnee.”

Het idee is simpel: breng het speelgoed dat je kinderen niet meer gebruiken - en dat komt heel veel voor - naar een centrale plek in je woonplaats. Daar krijg je dan een aantal waardebonnen voor en kun je de volgende dag uit het ander ingebracht tweedehands speelgoed, weer een nieuw cadeautje voor je kinderen meenemen.

In de praktijk heeft het idee volgens Samara Verharen (34) nog andere, mooie neveneffecten: veel mensen leveren speelgoed in en hoeven er niets voor terug of geven hun tegoedbonnen aan armlastige gezinnen, zodat die ook een sinterklaascadeau voor hun kind hebben.

Onaangeroerd

Verharen, zelf moeder van twee kinderen van 3 en 5 jaar en al langer behept met het duurzaamheidsvirus, zag al langer met lede ogen aan hoeveel speelgoed na een paar keer gebruikt te zijn verder onaangeroerd in de kast blijft liggen. ,,Ik vroeg me al langer af wat ik daarmee kon. toen ik las over de Recycle Sint, ben ik daar meteen op gedoken.”

Recycle Sint bestaat nu drie jaar en is een platform om op lokaal niveau het idee van de ruilhandel van tweedehands speelgoed met sinterklaas vorm te geven. Vorig jaar deed Verharen het voor het eerst in Deventer en dat initiatief sloeg al flink aan. ,,Ik denk dat er zo’n veertig gezinnen aan meededen. We hebben heel veel speelgoed gekregen en weer verdeeld.”

Helpen

Werden de spullen vorig jaar nog verzameld in het clubgebouwtje van de speeltuin in Zandweerd, dit jaar mag Verharen de veel grotere buurthuiskamer Zandweerd aan de Zwolseweg gebruiken. ,,Een moeder kwam spontaan naar me toe met dat voorstel! Leuk toch? En er zijn nu ook heel veel mensen die vragen of ze kunnen helpen. Ik denk dat het langzaam steeds groter gaat worden. Het is toch ook helemaal van deze tijd.”

Veel werk zegt Verharen er niet aan te hebben. Ik moet deze weken wat folders verspreiden op de scholen in de buurt en als de cadeaus volgende week binnen zijn, moeten we er even een stel mooie pakketjes van maken. Dat is toch hartstikke tof om te doen!”