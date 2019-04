Deventer rederij eist 220.000 euro van Rijkswaterstaat voor verlies aanlegplaats in Dieren

Eureka heeft sinds 2016 geen passagiersboot meer bij de veerstoep in Dieren die aansluit op de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM). Dat is volgens Eureka de schuld van Rijkswaterstaat. ,,Tientallen jaren hadden we in Dieren een exclusieve plek bij de veerstoep’’, zei Teerlink. Nu heeft een boot van VSM de plaats in Dieren ingenomen waarmee toeristen kunnen overstappen op de stoomtrein van VSM.