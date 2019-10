Deventer rijp voor nieuwe donutshop? ‘Dat is de million-dollar-question’

Aan de Lange Bisschopstraat opent het Amerikaans-Deventerse echtpaar Eamonn en Karen Conlan binnenkort hun donutwinkel, helemaal gericht op versgebakken, ambachtelijke donuts. ,,Of dit in Deventer gaat lukken? Dat is de million-dollar-question. ”

Volgens Eamonn Conlan (50) was het hem vijfentwintig jaar geleden al opgevallen. ,,Nederland heeft helemaal geen goede donutzaak. Ze kennen het misschien wel van de Simpsons, of inmiddels van de supermarkt of ketens, maar dat is echt wat anders.”

Het streven is dat eind november hun nieuwe zaak Daily Donut opengaat aan de Lange Bisschopstraat, in het hoekpand waar eerder Broodbode gevestigd was. Dat pand wordt in de tussentijd helemaal opnieuw ingericht. Het echtpaar Conlan (zij uit Deventer, hij oorspronkelijk uit Amerika) gaat ambachtelijke donuts verkopen. Aemonn Conlan: ,,De artisanal donuts, zoals die in California op dit moment heel populair zijn.”

Onvergelijkbaar met Dunkin’

De nieuwe zaak is volgens hem niet direct te vergelijken met Dunkin’ Donuts, de populaire Amerikaanse donutketen die ook in Nederland steeds verder oprukt. ,,Het is hetzelfde idee, maar dan zoveel lekkerder. Bij ons zijn ze elke dag versgebakken, dat garandeer ik.”