Deventer rijschoolhouder drukt leerlingen op hart na coronabesmetting: ‘Zeg je rijles af, ook bij lichte klachten’

Vooropgesteld, hij is niet boos op een leerlinge die in één van zijn drie lesauto’s stapte terwijl ze -zonder dat ze het wist- corona blijkt te hebben. Maar rijschoolhouder Tijdsger Postma uit Deventer baalt wel dat opnieuw één van zijn instructeurs noodgedwongen thuis zit.

,,Blijf thuis, zeg je les af. Ook bij lichte klachten. Zelfs al moet je examen doen. We verzetten gewoon de les’’, waarschuwt Tijdsger Postma jonge cursisten die -uiteraard- heel graag zo snel mogelijk hun rijbewijs willen halen. Toch kan de Deventer rijschoolhouder het niet genoeg benadrukken: ,,Stap niet in de lesauto. We moeten echt samen van dat coronavirus zien af te komen.’’

Instructeur in quarantaine

Eerder deze week leste er een leerlinge bij één van zijn instructeurs zonder te vertellen dat ze getest is. ,,Ze kreeg de uitslag enkele uren na de rijles en blijkt nu corona te hebben. We hebben onmiddellijk gehandeld, de instructeur is direct in quarantaine gegaan en de leerling die haar naar huis heeft gebracht ook. Dat betekent op z’n minst tien dagen een instructeur en lesauto minder op de weg. En dat heeft weer gevolgen voor mijn bedrijf’’, verzucht de 54-jarige Postma.

Quote Ik ben zeker niet boos op de leerling. Echt niet, vind het ook sneu voor haar’ Tijdsger Postma, Postma Rijopleidingen

Nu het coronavirus vooral onder jongeren rondwaart en het aantal besmettingen flink toeneemt, maakt de ervaren rijschoolhouder zich grote zorgen. In de eerste plaats over de gezondheid maar toch ook over zijn rijschool. ,,Ik ben zeker niet boos op de leerling. Echt niet, vind het ook sneu voor haar. Ik begrijp het namelijk wel. Als je ook nog eens vlak voor je rijexamen zit, dan voel je misschien grote druk.’’

Volledig scherm Rijschoolhouder Tijdsger Postma geeft rijles maar drukt zijn leerlingen op het hart zich aan de coronaregels te houden. © Ronald Hissink

Verraderlijk virus

,,Het is allemaal best ingewikkeld voor jongeren. Verraderlijk ook. Ze kunnen zich pas laten testen bij de GGD na klachten. Maar die hebben ze amper. Bovendien duurt het allemaal ook nog eens erg lang. Deze leerling had vorige week een loopneus en ze liet zich testen maar had geen klachten meer toen ze in de lesauto stapte. Maar ze bleek toch corona te hebben.’’

Quote Ik weet wat corona kan doen, hoe erg de ziekte is en hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn’ Tijdsger Postma, Postma Rijopleidingen

Hij heeft al ruim dertig een rijschool maar tijden als deze maakte hij niet eerder mee. ,,Drie maanden lang zaten we dicht. We kunnen het opbrengen, nog wel. Maar nu weer een instructeur die noodgedwongen thuis zit en een lesauto minder op de weg. We doen er van alles aan, we desinfecteren de auto met grote regelmaat en dragen een mondkapje. Want ik weet wat corona kan doen, hoe erg de ziekte is en hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn.’’

Overleven

Hij drukt jongeren dan ook op het hart hun verantwoordelijkheid te nemen. ,,Gelukkig doen de meesten dat ook, negentig procent van mijn leerlingen zegt keurig af. Vorige week belde een jongen die vlak voor zijn rijexamen zit, af omdat hij zich niet fit voelde. Hij bleek overigens geen corona te hebben. Lessen kunnen kosteloos worden verzet, zelfs nog vlak voor tijd. Samen komen we er wel uit. We moeten dit wel overleven, qua financiën maar vooral qua gezondheid.’’