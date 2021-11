Deventer rockband verovert Hollywood met nummer in succesvolle superheldenserie: ‘Echt heel vet’

Drive by Wire goes to Hollywood! De Deventer rockband rond zangeres/gitariste Simone Holsbeek is eind deze maand met het nummer Lost Tribes in de VS te horen in de tv-serie Batwoman. En dat is nog niet alles. Drive by Wire aast ook op een muzikale rol in een Amerikaanse speelfilm...