Deventer roeiers volbrengen ‘monstertocht’ op IJssel in recordtijd

De zogenaamde kraeckentocht is van oudsher de route die koggeschepen voeren van Westervoort naar Kampen. Een tocht vol ontberingen van 113 kilometer, die de mannen van de Daventre Portu-sloep Freya aangingen op een van de donkerste dagen van het jaar. ,,En dan was er ook nog eens heel veel wind en regen. Het weer zat niet mee‘’, zegt Astrid Janse van Daventre Portu. Toch werd het hele eind in een recordtijd afgewerkt, met alleen een geplande pitstop in Olst. In een recordtijd van 9 uur en 11 minuten, sneller dan het oude record van zo'n 9 uur en 45 minuten.

Kapot

Wat daarbij hielp, is dat er inmiddels weer wat meer water in de IJssel zit. Daardoor kon men in ieder geval enige tijd gebruik maken van een forse stroming, al was dat naarmate het einde naderde steeds minder. ,,Ik had met ze te doen‘’, zegt Janse. ,,Die mannen zijn aardig kapot. Maar een heroïsche tocht moet heroïsch zijn.‘’