Deventer rugbydames doen kleren uit voor sexy kalender: ‘We zijn niet alleen hoekig en stevig’

Niet meer uniek

Vijf jaar geleden gaf het team ook al een kalender uit. ,,Toen lieten we vooral slanke en afgetrainde vrouwen zien.’’ 750 exemplaren waren binnen no-time uitverkocht. ,,Zo'n kalender was toen iets nieuws. We kregen zoveel media-aandacht. Van Radio 538, Pownews, we stonden op de voorpagina van De Telegraaf. Maar tegenwoordig ben je met een sexy kalender niet meer uniek.’’

Van de opbrengst kochten The Pickwick Ladies destijds nieuwe materialen en kleding van werden bekostigd. Dat is nu wederom het doel. ,,Die spullen zijn aan vervanging toe. We kunnen wel weer wat trainingsmateriaal, broekjes en trainingspakken gebruiken’’, zegt Van den Brink. Dat is echter niet het enige doel. ,,We willen het damesrugby ook promoten. Dat lukt steeds beter, zeker nadat het weer een Olympische sport is geworden. Maar we kunnen nog wel wat nieuwe teamgenoten gebruiken. Het is niet makkelijk elke keer vijftien speelsters bij elkaar te krijgen.’’