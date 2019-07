Deventer Schaapskudde met tropisch weer: ‘Pootjebaden en drinken, heel veel drinken’

Met tropische temperaturen ver boven de dertig graden Celsius is het dezer dagen vooral puffen geblazen. Hoe erg moet het dan wel niet zijn voor schapen? In de brandende zon met een wollen vacht, je zou er bijna medelijden mee krijgen. Volgens de schaapsherder van de Deventer Schaapskudde is dat onterecht, want de dieren weten zich prima aan te passen. ,,Schaduw en water, dat is wat we zoeken.”

Ze zijn donderdagochtend al erg vroeg op pad gegaan, de 250 schapen van de grote kudde van de Deventer Schaapskudde. De dieren zijn met herder Marianne Gaspersz naar het Zandweteringpark vertrokken, aan de noordrand van Deventer boven woonwijk Keizerslanden. Dit nog jonge park - de aanleg begon in 2011 - biedt volgens Gaspersz voldoende schaduw en water voor de grazers. ,,De dieren zoeken hier de verkoeling in de schaduw en doen overdag bij deze hitte niet veel. 's Avonds, als het afkoelt, beginnen ze meer te eten. In tegenstelling tot wat wij als mensen doen, zoeken de schapen elkaar bij de hitte op. Dan staan ze dicht op elkaar, met de koppen naar beneden.”

Schaduw

In het Zandweteringpark wordt volgens Gaspersz ‘gefaseerd begraasd’. Dat houdt in dat gebieden met veel bloemen bewust worden overgeslagen en met rust worden gelaten, zodat bijen en andere insecten hier hun ‘werk’ kunnen doen en bloemen zaad kunnen zetten. ,,Een rondtrekkende schaapskudde neemt sporen, zaden en zelfs insecten mee en is zo verantwoordelijk voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende stadsparken”, zegt Gasperz. ,,Maar met dit weer willen de dieren dus vooral heel veel drinken, pootjebaden in natte grond en in de schaduw staan. Dat bieden we daarom bewust aan. Tussen de pitrusplanten, in de schaduw, vinden de schapen hun rust.”

Insmeren of insprayen met een zonnebrandcrème voor baby’s, zoals sommige dierenartsen adviseren bij schapen met weinig vacht, hoeft volgens haar niet. ,,Deze schapen hebben voldoende vacht en bovendien is het onbegonnen werk, want we hebben in totaal 375 dieren. Naast de grote schaapskudde hebben we immers ook de kleine kudde van 125 dieren, die vrijdag naar de Chris Lebeaustraat gaat.”