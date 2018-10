Deventer schaatsbaan De Scheg eert kampioenen met Wall of Fame

Stien Kaiser, Lotte van Beek, Jan Smeekens, Jan Bos, Stefan Groothuis, Annie Borkink, Mark Tuitert, Ronald Mulder, Michel Mulder, Ans Schut, Carlijn Achtereekte, Erben Wennemars en Gerard van Velde. Ze hangen met een foto aan de muur van ijsbaan De Scheg. Een heuse Wall of Fame noemde olympisch kampioen van 2014 Stefan Groothuis het. De Voorstenaar zag zijn eigen beeld opduiken aan de muur in Deventer. ,,Dit is geweldig, ik ben er echt wel trots op. De mensen van de schaatsbaan hebben Erben Wennemars en mij gevraagd mee te denken om de baan wat extra's te geven. Eigenlijk kwam Erben met dit idee’’, verklapte Groothuis. ,,Het moet inspirerend werken, schaatsen met zoveel kampioenen om je heen. Zeker voor de jeugd.”

Verhaal gaat onder de foto verder.

Volledig scherm Mark Tuitert, Stefan Groothuis en Erben Wennemars hopen dat de Wall of Fame vooral de jeugd inspireert te presteren. © Rob Voss

Sfeer

Wennemars en Mark Tuitert, die beide ook op jonge leeftijd hun eerste slagen maakten op De Scheg beamen de woorden van Groothuis. ,,Dit is toch geweldig”, zei Tuitert. ,,Je ziet zoveel generaties met hun beeld aan de muur hangen. Die zich steeds weer aan elkaar konden optrekken, maar allemaal hier begonnen zijn.” Wennemars: ,,Ik denk dat het te maken heeft met de sfeer die hier altijd al heen rondgewaard. Ploeteren op het ijs, maar altijd lol maken en een goede sfeer creëren. Dat waren andere waarden dan bijvoorbeeld in Heerenveen. In Deventer was het keihard werken en braken we later pas door.’’

,,Maar vergeet niet dat we hier altijd een groot achterland hebben gehad’’, vult Tuitert aan. Iedereen in het oosten schaatste hier. Iedere generatie. Ook de Muldertjes bijvoorbeeld. Mooi man.’’

Tekst gaat door onder foto's:

Volledig scherm De foto's voordat ze werden onthuld. © Walter van Zoeren

Volledig scherm Jan Bos is een van de kampioenen die met hun beeltenis aan de muur hangen. © Walter van Zoeren

Volledig scherm Stefan Groothuis. © Walter van Zoeren

Volledig scherm Het was druk bij de onthulling van de Wall of Fame. © Walter van Zoeren

Volledig scherm Carlijn Achtereekte. © Walter van Zoeren

Volledig scherm De Wall of Fame met Ans Schut en Carlijn Achtereekte. © Walter van Zoeren

Wennemars en Tuitert hopen dat de jeugd zich laat inspireren door de sportieve geluksmomenten van de kampioenen die de muur sieren. ,,Er hangen nu dertien foto's, maar er is nog ruimte voor misschien wel twee keer zoveel’’, zegt Wennemars. ,,Dus als je hier je baantjes schaatst en traint dan moet je dromen dat je er tussen komt te hangen, want dat kan gewoon.’’ Wennemars komt nog twee keer per week naar De Scheg. ,,Mijn zoon schaatst hier en ik trek zelf ook nog de schaatsen aan. Ach, als je kampioen wordt, dan vragen de mensen niet waar je bent begonnen. Maar al deze kampioenen zijn hier gestart. Dan is het toch prachtig om dat te laten zien?’’ ,,Zeker’’, bevestigt Tuitert. ,,Ik was blokjeslegger hier toen de generaties voor mij wereldtop was. En nu hang ik hier zelf. We zagen het al in Calgary. Daar hangen alle toppers aan de wanden. Daar eren ze hun kampioenen. Het geeft de ijsbaan toch iets extra's. Mooi dat we dat ook hier hebben nu.’’

Wennemars: ,,Ik vind dat we daar in Nederland toch wat te terughoudend in zijn. We mogen hier trots op zijn, we hebben zoveel kampioenen. Dan moeten we ze laten zien ook.’’

Trots op afstand

Niet alle kampioenen konden aanwezig zijn. Carlijn Achtereekte was met haar ploeg Team LottoNL Jumbo nog op trainingskamp in Inzell, net als Jan Smeekens. Ook Lotte van Beek (Infestos) was nog in Zuid-Duitsland. Van Beek reageerde wel: ,,Dit is een hele grote eer. Op mijn thuisbaantje, waar het allemaal is begonnen. Om daar te mogen hangen is wel heel bijzonder.’’ Ook Achtereekte noemde de Wall of Fame en haar plek daarin ‘Supervet!’