Deventer schaft gratis parkeren op zondag af

Dames nu eens in de meerder­heid in Adelaars­horst

12:35 In De Adelaarshorst draait het meestal om mannen, bier, vette snacks en op z’n tijd een pittige sliding. Hoe anders was dat woensdagavond, toen de Deventer voetbaltempel het domein was van ruim tweehonderd vrouwen, make-up en de nieuwste modetrends.