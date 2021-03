Deventer schaft nog dit jaar papieren parkeerkaartje af in en rond binnenstad

Coronapa­tiënt Frank ligt op ic in Deventer Ziekenhuis en wil nog dolgraag trouwen: verplegers dienen als getuigen

21 maart Er was gisteren even ruimte voor een liefdevol moment in de coronahectiek van het Deventer Ziekenhuis: coronapatiënt Frank (52) uit Amsterdam trouwde er, met vier ziekenhuismedewerkers als getuigen, met de vrouw die al 29 jaar in zijn leven is. ,,Het had heel wat voeten in aarde, maar hier maakten we graag even ruimte voor", zegt intensivist Huub van den Oever.