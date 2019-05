Deventer schakers van Pallas schrijven historie met kampioenschap

,,Een nipte overwinning? Helemaal niet’’, counterde de dolenthousiaste Morris Merza het enige puntje van kritiek. Al na drie van de vijf speeluren was het pleit zo goed als beslecht. Guy Bielerman maakte binnen twintig zetten gehakt van de net iets sterker geachte Robin Bos en die voorsprong werd vlot uitgebouwd naar 3-0.

Even voor vijf uur was de buit binnen, in het slotuur spartelden de tukkers nog wat tegen. De zege werd daardoor wat getemperd, de trots was er niet minder om.

In 2008 werd het vlaggenschip kampioen van de eerste klasse in de OSBO, het jaar daarop ontgroeide Pallas met een tweede plaats in de Promotieklasse het provinciale niveau. Met een gemiddelde rating van 2.000 punten was zonneklaar dat ook op landelijk niveau (3e klasse) een aardig potje meegeblazen kon worden.