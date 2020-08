Deventer schilder verbrandt werk van bloed, zweet en tranen aan de IJssel: ‘Met deze vlammenzee laat ik het los’

Devente­naar beboet voor doos oud papier op verkeerde dag langs de weg: ‘Die doos is niet van mij’

20 augustus Deventenaar Mano López Blanco had er donderdag een reis naar Den Haag voor over en ook zijn naam mag gerust in de krant. Iedereen mag weten dat hij onterecht voor 91 euro op de bon is geslingerd door de gemeente Deventer omdat een doos oud papier op de verkeerde dag buiten stond.