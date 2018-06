Schrijven de jongens van de Wiz@rd schoolvoetbalgeschiedenis in Deventer?

videoSlechts twee keer eerder in de geschiedenis van het schoolvoetbal stond er een team van een Deventer school in de finale van het Nederlands Kampioenschap. En het had niet veel gescheeld, of er had een naam van een Zwolse school op de plek van de Wiz@rd gestaan.

Of het bijzonder is dat er een Deventer team in de landelijke finale staat? Nou en of, zegt Frans de Vries, voorzitter van de Deventer Schoolvoetbalcommissie. ,,Sinds er landelijke finales zijn, gingen er nog maar twee teams uit Deventer naar de finale." Dat was in 1976, de St. Bernardusschool ging toen zelfs met de hoofdprijs naar huis. In 2005 werd een team van Kolmenscate tweede.

Ongeslagen

Dat ze alsnog naar de finale mogen kwam als een verrassing. De elf jongens uit groep 6 van de Wiz@rd kwamen ongeslagen door het Deventer toernooi en door het regiotoernooi, maar verloren één wedstrijd in de halve finale. Van de Zwolse jongens van De Krullevaar. ,,Eén jongen speelde ons aan alle kanten weg. Hij won de wedstrijd in z'n eentje", vertelt Wout van Dieren, vader en coach. Dus toen na onderzoek van de KNVB bleek dat de bewuste jongen 13 jaar was - drie jaar ouder dan maximaal toegestaan - was Van Dieren niet verbaasd. Het Zwolse team werd gediskwalificeerd en de nummer twee, de jongens van de Wiz@rd, mocht naar de landelijke finale.

En dat is hartstikke terecht, vindt Van Dieren. ,,Er zitten een paar echt goede voetballers tussen. Als je er vijf hebt in een team van zeven, dan zit je goed." Deze lichting zou nog weleens hoge ogen kunnen gooien, denkt ook De Vries. ,,Ze zijn hartstikke enthousiast. Er zitten een paar handige spelers tussen en die heb je nodig op een klein veld. Ze kunnen leuk combineren en makkelijk scoren. Het is niet zoals Ronaldo die bij Portugal alles in z'n eentje moet doen."

Spelersbus

De jongens krijgen alle steun van school, die een bus regelde die ze vanochtend om 7.15 uur naar Zeist brengt. En niet zomaar een bus: de spelersbus van Go Ahead Eagles. ,,Dat kregen we voor elkaar met sponsoring van TCR uit Raalte", vertelt John Holtslag, leerkracht van groep 6. ,,Van alle jongens gaat in ieder geval één ouder mee en de broertjes en zusjes hebben allemaal vrij gekregen om mee te gaan." Hun klasgenootjes hebben spandoeken gemaakt. ,,En wie wil, mag ze komen uitzwaaien. Al is het natuurlijk wel heel vroeg."