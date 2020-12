Deventer school opent deuren: samen kijken en verdriet delen bij uitvaart omgekomen leerling

KAART | Veel besmettin­gen op de Veluwe, Flevoland volledig rood op corona­kaart

30 december Na twee dagen met minder geregistreerde coronabesmettingen (zo’n 7500), ligt het aantal meldingen over de afgelopen 24 uur weer een stuk hoger: 9504. Ook in Oost-Nederland zijn er meer nieuwe coronagevallen dan een etmaal eerder. Maandag kleurden in deze regio nog 10 gemeenten rood op de coronakaart, gisteren waren het er 15, vandaag is dat aantal opgelopen tot 21.