Deventer school voor speciaal onderwijs voorlopig gered, toekomst blijft onzeker

met video Alternatie­ve TruckRun brengt lach op het gezicht van Wesley, maar volgend jaar wil hij weer echt de weg op

Wesley hangt half uit het raam van de vrachtwagen en zwaait naar iedereen die hij onderweg tegenkomt even uitbundig. Hij is een van de gelukkigen die deze zaterdag op het terrein van de LosserHof in Losser mee mag rijden in de vrachtwagen. De alternatieve Truck-Run is een stuk kleiner, maar zorgt voor net zoveel plezier.