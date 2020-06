Deventer Schoon Familie haalt containers vol uit uiterwaarden

Supermark­ten in Deventer krijgen ruim baan op zondag: vanaf 6 uur al open, tot 22 uur

12:16 Alle remmen gaan los op zondag voor supermarkten in Deventer. Al vanaf 06.00 uur mogen de deuren open en de sluittijd gaat naar 22.00 uur. Ook op feestdagen. Er is twijfel of op zondag om 06.00 uur al vroege vogels voor de deur staan. ,,Misschien doen we op zomerse dagen al heel vroeg de deur open.’’ Eén supermarkt, de Spar op de Worp, houdt vast aan totale zondagsluiting. ,,Die zondag is helemaal niet nodig.’’