Deventer Schouwburg begint petitie om volwaardig ‘Podium van de Stad’ te kunnen blijven

Dna-spoor op explosief leidt naar dader ontplof­fing brievenbus Deventer

16:03 Het dna-spoor op een deel van een uit elkaar gesprongen stuk zwaar vuurwerk blijkt cruciaal in de veroordeling van een 38-jarige man. Hij was het volgens de rechtbank die in 2017 een brievenbus in een portiekflat aan het Spijkerpad in Deventer tot ontploffing bracht.