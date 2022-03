Deventer Schouwburg draagt als gastheer van benefietconcert steentje bij voor Oekraïne

De Nederlandse dirigent Jeroen Weierink houdt in samenwerking met stichting MAX Maakt Mogelijk vijf benefietconcerten voor Oekraïne. Het ‘Orkest van de Vrede’ bestaat grotendeels uit Nederlandse musici die hun roots in Oekraïne en Rusland hebben en werd speciaal voor deze gelegenheid samengesteld. Musici, solisten, dirigent en de concertzalen werken allemaal belangeloos mee en de gehele opbrengst komt ten goede aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

MH17-ramp

Initiatiefnemer Jeroen Weierink is dirigent van het Charkov City Opera & Ballet. Met dit gezelschap reisde hij de laatste zes jaar door de Europa met tal van bekende opera’s van Verdi, Bizet en Puccini. In 2015 dirigeerde hij in kathedraal van Kiev het officiële herdenkingsconcert voor de MH17-ramp in aanwezigheid van de Oekraïense president en zijn gasten.

De concerten elders in het land vinden plaats op zaterdag 26 maart in de Steigerkerk in Rotterdam, zondag 27 maart in het DeLaMar Theater in Amsterdam, maandag 28 maart in het AFAS Theater in Leusden en dinsdag 29 maart in Schouwburg Amphion in Doetinchem.