Deventer Schouwburg en Theater Mimik doen mee aan actie Kapsalon Theater

Een nagelbehandeling, massage of knipbeurt? De Deventer Schouwburg en theater Mimik doen ook mee aan de landelijke actie ‘Kapsalon Theater’ van aanstaande woensdag. Op die dag openen diverse theaters, schouwburgen en bioscopen hun bezoek voor mensen die een knip- of wellnessbehandeling krijgen, onder het genot van een voorstelling of een film. Dit als ludiek protest tegen de nu geldende coronamaatregelen voor de cultuursector.

Rob van den Hove, directeur van Theater en Filmhuis Mimik en Deventer Schouwburg geeft aan dat de theaterwereld heel klein is en dat het nieuws van een kapsalontheateractie al snel rond ging. “Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid mag wel. We hebben steeds gezegd: alle maatregelen volgen we heel braaf op. Ik denk dat het ook zo hoort. Dit is een charmante actie waarin de culturele sector de aandacht krijgt die ze verdient.”

Morgen komt er een actieteam bij elkaar om te bedenken hoe er invulling aan gegeven kan worden binnen de gestelde regels. Ischa Arnoldus, hoofd programmering van de Deventer Schouwburg: ,,Het is belangrijk dat we iets in elkaar zetten dat aandacht genereert. Iets met een verhaal. We gunnen het de winkeliers en de andere ondernemers dat ze open gaan, maar de horeca, filmhuizen en theaters hadden voor de lockdown al enorm strakke regels.”

Leven in de stad

Bezoekers moesten zich aan de 1,5 meter afstand houden, ze moesten zich registreren en mochten alleen naar binnen als ze gevaccineerd waren. Arnoldus: ,,Het voelt een beetje zuur dat we nu niet open mogen. Toch zijn we ook blij dat er weer leven in de stad is.”

Deventer Schouwburg en Theater en Filmhuis Mimik zullen overdag actie voeren, maar de precieze inhoud wordt nog bedacht. Arnoldus: ,,We hebben toevallig ook massagestoelen in het pand, voor acteurs en actrices die bij ons optreden die we kunnen inzetten woensdag. We hebben plannen om een nagelstyliste en kappers uit te nodigen. Ook moeten we bepalen welke muzikanten of theatermakers we willen laten optreden.”

Signaal

Van den Hove hoopt dat de actie een signaal afgeeft richting de overheid. ,,Natuurlijk is het zo dat als de volksgezondheid het niet toelaat dat we niet open kunnen. Maar als zoveel om ons heen open mag, dan willen wij ook open, zeker omdat wij ook de geldende maatregelen strikt naleven.”

Cinemajestic, Luxor en Bolwerck in Zutphen gaan formeel een klacht indienen omdat ze niet open mogen.