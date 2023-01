Deventer Schouwburg gelooft in eigen verbouwing: ‘32 miljoen veel geld? Het is hoe je het bekijkt’

Grijze container eruit, ondergrond­se erin: Voorst wil nieuw afvalbe­leid, maar inwoners zien het niet zitten

De kliko uit de tuin en in plaats daarvan je restafval naar een ondergrondse container in de wijk brengen. Om ervoor te zorgen dat het aantal kilo’s restafval in Voorst minder wordt, wil de gemeente daar in 2024 mee experimenteren. Opvallend is dat 80 procent van de inwoners aangeeft juist op de huidige manier verder te willen gaan.

