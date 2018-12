Deventer Schouwburg in zwaar financieel weer

Auto draait 180 graden bij eenzijdig ongeval op A1

7:10 Op de A1 van Deventer in de richting van Apeldoorn ter hoogte van knooppunt Beekbergen is maandagochtend om 4.45 uur een ongeval gebeurd. Vlak voor het knooppunt werden twee linkerrijstroken afgesloten. Een witte BMW is betrokken bij een eenzijdig ongeval. Vermoedelijk heeft de bestuurder een middengeleider geraakt. De auto is 180 graden gedraaid en staat in verkeerde richting op de A1. De bestuurder raakte gewond en werd in een ambulance gecontroleerd. De auto raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. De file die ontstond is inmiddels opgelost.