Deventer Schouwburg schiet verder in rode cijfers

Deventena­ren vertellen hun oorlogsver­ha­len: ‘ik heb niet zo lang meer, maar dit wil ik vertellen’

19:30 10 april 1945 werd Deventer bevrijd van de nazi’s. Nu, 74 jaar later, komen nog steeds verhalen over de bezettingstijd naar boven en belangrijker: er zijn nog steeds mensen om ze te vertellen. Historisch Centrum Overijssel (HCO) haalde ze in samenwerking met regionale omroep RTV Oost gisteren in een WO2-café in de bibliotheek samen naar boven.