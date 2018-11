Deventer Schouwburg trekt nieuwe hoofdsponsor

Nieuwe school voor havo en vwo in Deventer pakt het helemaal anders aan

15:39 Vier dagen in de week met vaste tijden naar school, altijd examen doen in twee profielen, een verplichte tweede vreemde taal en zes snipperdagen. De scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn op z'n minst anders dan andere scholen. Maar een ding staat voorop: het resultaat. ,,We onderzoeken alles. Overal is data van. Dat is in het onderwijs lang niet gebruikelijk”, zegt voorzitter Misha van Denderen. Tachtig kinderen kunnen in augustus starten. De school wil uiteindelijk aan de Zwolseweg 400 kinderen onderwijs geven.