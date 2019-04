Deventer Schouwburg viert 150-jarig bestaan met stadsmusical Meisje van de Waag

Relaties

Het verhaal van ‘Meisje van de Waag’ is een verhaal waarin de relaties tussen de inwoners van Deventer in het begin van de 20e eeuw centraal staan, schrijft de schouwburg. Het gaat vooral ook over lef. ‘Meisje van de Waag’ is op 8, 9 en 10 mei 2020 te zien in de Deventer Schouwburg.