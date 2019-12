Deventer schrapt vuurwerkshow vanwege dichte mist: ‘Het is onverantwoord’

UPDATEDe grote vuurwerkshow die vanavond gehouden zou worden langs de IJssel in Deventer tijdens de jaarwisseling is afgelast. Reden: de verwachte dichte mist.

Met zicht tot mogelijk minder dan 200 meter acht de gemeente de show laten doorgaan onverantwoord en onveilig. ,,Die risico's willen we niet nemen‘’, aldus gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Het vuurwerk zou worden afgestoken op de oever bij de Worp, naast de Wilhelminabrug. Publiek zou vanaf de Welle aan de stadse kant van de rivier kunnen kijken.

Onverantwoord

Belangrijke reden voor het afblazen is dat met een dergelijke dichte mist toeschouwers op de Welle en andere toegestane plekken niets zien van het vuurwerk, meldt Stuurman. ,,Bovendien vinden wij het onverantwoord dat mensen in dichte mist in het verkeer naar de stad moeten komen voor de show.’’ Dichte mist kan ook gevaarlijke situaties met vuurwerk opleveren als publiek in de buurt komt van de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken. Stuurman: ,,Dat mensen daarvan op afstand worden gehouden, is niet goed in de gaten te houden.‘’

De gemeente koos ervoor om de show rond 14 uur af te gelasten, in plaats te wachten tot 18 uur met dat besluit. Stuurman: ,,De voorspellingen waren rond 14 uur al zodanig dat dichte mist is te verwachten. We willen het risico niet nemen. Als we het later communiceren denken we dat minder mensen dat nieuws meekrijgen en toch naar de binnenstad komen.’’

Inpakken

Medewerkers van Dutch Fireworks Professional (DFP), het bedrijf dat de vuurwerkshow zou verzorgen, konden na het besluit de boel weer inpakken. De stellages voor het afsteken van het vuurwerk waren dinsdagmiddag net opgebouwd langs de IJssel. Met twee busjes was het bedrijf naar Deventer gereden. ,,Het vuurwerk komt uit de opslag in Duitsland, het gaat zo weer terug die kant op‘’, aldus Bob Langras van het bedrijf, terwijl een medewerker de dozen vuurwerk weer in een busje zet. ,,We hebben begrip voor het besluit, het is niet anders.‘’

DFP heeft vanavond nog een vuurwerkshow in Dordrecht. Langras: ,,Die gaat wel door, het verwachte weer is daar wat anders.’'

Oorspronkelijk zou het vuurwerk worden afgestoken op de landtong naast de Wilhelminabrug. Die bleek te drassig, zodat werd uitgeweken naar de oever, de plek waar in het seizoen het paviljoen van het Deventer Stadsstrand staat.

Zomerkermis

Volgens de gemeente is het vuurwerk niet voor niets aangeschaft: het wordt afgestoken bij de jaarlijkse vuurwerkshow tijdens de Deventer Zomerkermis. Niet is overwogen de show op Nieuwjaarsdag te houden. Maarten-Jan Stuurman van de gemeente: ,,De vergunning is door de provincie afgegeven voor oudejaarsdag. Logistiek en organisatorisch is het ook lastig om op zo’n korte termijn de show een dag te verplaatsen.‘’ Stuurman wijst er op dat verloven van medewerkers van Team Toezicht en verkeersregelaars dan moeten worden ingetrokken, het vuurwerkbedrijf is niet uitgegaan van Nieuwjaarsdag en de vraag is of er publiek op een verlate show afkomt. ,,Verplaatsing is om al die redenen niet eens overwogen.‘’

De gemeenteraad besloot vorig jaar tot de centrale vuurwerkshow op initiatief van GroenLinks. Tevens werd een bedrag afgesproken van 25.000 euro. Volgens Stuurman kwam de begroting uiteindelijk uit op 20 mille. 11.000 euro voor het vuurwerk, (maximaal) 9.000 euro voor de organisatie. Het gaat om inzet vanavond van medewerkers van Team Toezicht, verkeersregelaars en plaatsen van verkeersafzettingen. 5000 euro resteerde nog voor een eventuele vuurwerkshow in Bathmen. Dat evenement is deze jaarwisseling helemaal niet van de grond gekomen en het bedrag is niet opgenomen.

Primeur

Met de afgelasting valt een primeur in het water. Het was voor het eerst dat Deventer met oud en nieuw een centrale vuurwerkshow had georganiseerd. De hoop was dat met de show inwoners zelf minder consumentenvuurwerk zouden afsteken. Bovendien wilde de gemeente met de show een gezellig samenzijn langs de IJssel houden.