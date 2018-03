Deventer scoort met forse banengroei

De werkgelegenheid is met drie procent gestegen, dat is meer dan landelijk (1,5 procent) en ook meer dan in de provincie Overijssel (2,6 procent). ,,Dat is erg goed nieuws’’, zegt wethouder van Werk in Inkomen Jan Jaap Kolkman (PvdA). ,,Ik kende het precieze cijfer nog niet, maar hoopte wel op zo’n groei. Dat in de maakindustrie bedrijven als Drukwerkdeal en Roto Smeets nieuwe banen in Deventer hebben gecreëerd gaf al wel een indicatie.’’

Industrie

Over het algemeen nam het aantal banen in de industrie in Deventer wat af, zoals ook landelijk de trend is. In sectoren als onderwijs, dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg nam het aantal banen wel flink toe. ,,In de gezondheidszorg hebben we hier ook minder hard bezuinigd’’, zegt Kolkman. ,,Blijkbaar zie je dat nu hier weer terug, doordat er niet complete instellingen kopje onder zijn gegaan en nu weer mensen kunnen aannemen.’’ Kolkman constateerde de afgelopen jaren al eerder dat Deventer economisch er zijn eigen wetten op nahoudt. Zo klom de gemeente ook later en langzamer uit de crisis. Kolkman: ,,We hebben ook hierin ons eigen dna.’’

Detailhandel is de sector met de meester banen in Deventer, eind 2017 waren dat er 4739 een lichte stijging. Ook de gezondheidszorg is met 4535 banen nog een grote sector. Het Deventer Ziekenhuis is met 2.237 werknemers veruit de grootste werkgever van Deventer.

