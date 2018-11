Deventer Shopping Night trekt tienduizenden bezoekers

Natuurlijk was er ook een thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles, en ook nog eens de Open Dag van Hogeschool Saxion. Maar binnenstadsmanager Peter Brouwer is er van overtuigd dat ook de Deventer Shopping Night er aan bijdroeg dat het verkeer naar de binnenstad vrijdagavond muurvast liep. ,,Ik heb de hele avond met een gigantische glimlach rondgelopen, zegt hij. Niet door het verkeersinfarct, wel door de afgeladen binnenstad, waar het vrijdagavond schuifelen was.

Ongekend

,,Morgen krijg ik de definitieve cijfers, maar wij schatten de bezoekersaantallen wel op zo'n 40.000 tot 50.000. En volgens mij is er ook echt veel verkocht. En ook mooi: ik heb nog nooit zoveel foto's gezien van Deventer op sociale media.‘’ Daarmee overtrof het bezoek van de eerste editie van de Deventer Shopping Night volgens hem alle verwachtingen. De hele binnenstad was daarvoor voorzien van grote lichtobjecten, zoals een beer, Scrooge en een reusachtige eland. Ook waren er de hele avond optredens op het vlak van muziek, theater en dans. Brouwer kondigt meer evenementen aan. ,,We werken onder meer aan een groot mode-evenement. Je kunt je voorstellen dat dat evenement volgend jaar ook op de vrijdagavond aftrapt.‘’

Koopavond