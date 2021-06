Deventer sigarenboer krijgt honderden ‘dubbeltjes’ in een oude Noorse sok na oproep om wisselgeld

Huub (55) heeft de huidige Primera-winkel in Deventer al 34 jaar en is daarnaast verantwoordelijk voor het vullen van tientallen sigarettenautomaten in de stad. Daar moet ook wisselgeld in en dan gaat het vooral om muntjes van tien eurocent. Omdat Huub zondag op vakantie gaat en die taak dan overdraagt aan iemand anders, moet hij die vervanger wel van voldoende muntjes voorzien.

5 euro per bestelling

,,Bij de bank betaal je per bestelling kleingeld al 5 of 6 euro en dan per rolletje nog eens 35 cent. In een rolletje van tien cent zitten 40 muntjes. dus voor 4 euro aan wisselgeld betaal je al minimaal 4,35 euro. Contant geld storten wordt ook al steeds lastiger. Ik heb hier in de winkel wel zo’n Geldmaat. Daar kan ik wel papiergeld in storten, maar weer geen munten. De banken ontmoedigen je om nog met contant geld te betalen. Alles moet digitaal.”