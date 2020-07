Deventer sluit veel meer drugswoningen: ‘goed signaal naar de buren’

Meevaller voor GA Eagles: lagere rente op lening gemeente

6:30 Een meevaller voor Go Ahead Eagles in coronatijden. De club hoeft minder rente te betalen op de lening die bij de gemeente Deventer in 2014 is afgesloten voor de verbouwing van het stadion. Het scheelt de club jaarlijks 73.000 euro. Daarnaast krijgt GA Eagles dit jaar en in 2021 uitstel van het betalen van aflossing.