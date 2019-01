Deventer snel door voorraad nieuwbouw heen

CDA Voorst houdt kruit droog tot ledenavond

22 januari Voorzitter Jaap Borst van de CDA-afdeling in Voorst heeft Margret Suelmann niet weten over te halen alsnog haar raadszetel in te leveren. ,,Ik ga verder als eenmansfractie en blijf de ontwikkelingen binnen het CDA met belangstelling volgen”, zegt Suelmann.