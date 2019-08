Deventer Sociaal wil duidelijkheid over mogelijkheden voor medicinale wietteelt

Deventer Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen over de situatie in Deventer. Raadslid Kitty Schmidt van de oppositiepartij vraagt onder andere of er al gevallen bekend zijn in Deventer waarbij wiet wordt gekweekt voor medicinale doeleinden en hoe hier lokaal mee wordt omgegaan. Als er geen beleid is over dit soort situaties, dan wil zij weten wat het college gaat ondernemen om dit wél mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een regionaal overleg of een proef.