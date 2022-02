Deventer spaart bomen nu wél bij aanpak fietspad, maar niet iedereen is blij

OVER DE TONG Opgeruimde nostalgie en verrassen­de bordjes bij De Taverne in Twello

Na een rit over donkere B-weggetjes worden we verwelkomd door de goudgele lampen van eindbestemming Hotel Restaurant Café Taverne in Twello. Ernaast het voormalige gemeentehuis van Twello, waarmee de historie van Taverne begint. Om bezoekers van het gemeentehuis te voorzien van eten en drinken, wordt in 1860 dorpsherberg De Kroon geopend. In 1987 komt het in handen van de familie Taverne en het restaurant wordt uitgebreid met een hotel. Ze plakken hun toepasselijke naam op het etablissement en nog altijd verzorgt de familie eten - met verse, eerlijke (seizoens)producten, vaak afkomstig uit de regio - drinken en nachtrust.

10 februari