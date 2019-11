Deventer Speelgoedmuseum: na tonnen aan onderzoek ‘terug bij af’

Wachttijd­voor­spel­ler op Churchill­plein in Deventer brengt fietsers op hol

19:30 Aftellen en rustig wachten maar. Niet op het Churchillplein; het digitale tellertje op het verkeerslicht dat fietsers aangeeft hoe lang ze nog moeten wachten tot er groen licht is, maakt er een potje van. Het onnavolgbare secondenspel zorgt voor verwarring, ergernis en onveilige situaties, meldt fietser Arie de Niet over één van de drukste oversteekplaatsen in de stad.