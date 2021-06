Deventer Speelgoedmuseum opent in september weer de deuren na ingrijpende verbouwing: ‘Het wordt een stuk speelser’

Zand­weerd-Noord gaat op safari: zoeken naar te hete plekken en naar oplossin­gen om af te koelen

11:15 Enkele bewoners van Zandweerd-Noord in Deventer gaan deze week op zoek naar plekken in hun wijk die heel heet worden bij warm weer én naar buurtgenoten die door ziekte of ouderdom last hebben van grote hitte. Maandag komen ze digitaal samen om de gevonden knelpunten te bespreken en naar oplossingen te zoeken die wat verkoeling kunnen brengen.