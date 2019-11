Deventer Speelgoedmuseum wordt gered, sluiting van de baan

Video Lieve actie van Deventer basis­school­le­ra­ren, harde woorden: ‘We zijn het zat hoe met ons gesjoemeld wordt’

18:00 Het lerarenteam van basisschool Het Roessink stond vandaag niet voor het (digitale) schoolbord, maar hielp in de stal bij leerwerkbedrijf en boerderij Bij Tjoonk. Lieve actie misschien, maar met oorlogstaal. ,,We zijn het zat hoe met ons gesjoemeld wordt. De afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat we een klas naar huis moesten sturen.”