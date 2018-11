Deventer sportclub scheidt plastic niet in kliko; raad wil uitleg van wethouder

Hoe zit het nou precies met de inzameling van afval bij onder meer sportverenigingen en scholen in Deventer? Hoe kan het die clubs en organisaties makkelijker worden gemaakt gescheiden in te zamelen? En waarom betalen verenigingen veel geld voor het ophalen van al het afval, terwijl de gemeente stelt dat het goedkoper kan door bakken voor PMD-afval te plaatsen. Dat wil de fractie van Gemeentebelang vanavond weten van wethouder Carlo Verhaar.

Bij voornamelijk clubs is daar onduidelijkheid over. Bij SV Schalkhaar nemen vrijwilligers regelmatig zakken vol plastic mee naar huis. Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer is een enkel telefoontje vanuit de sportvereniging voldoende om PMD containers te krijgen.

Daar is bij clubs echter niets van bekend. Afvalinzamelaar Circulus-Berkel haalt tot nu toe bij geen enkele club het gescheiden plastic op. In ruil voor het opruimen van zwerfafval kunnen clubs die container voor PMD krijgen. „De reden daarvoor weet ik niet. We zijn nu wel in gesprek met SV Schalkhaar. We hopen dat veel verenigingen hun voorbeeld gaan volgen”, zegt woordvoerder Jitske van Diepeningen.

Sportclub wordt als bedrijf gezien

Sportclubs worden als gevolg van landelijke wetgeving gezien als bedrijven en zijn in principe aangewezen op een commerciële inzamelaar. In Deventer wordt in het algemeen belang en milieubelang een uitzondering gemaakt voor scholen en verenigingen. 37 scholen doen mee aan het programma Clean Wise. Voor verenigingen is er dus Schoon Belonen. Van Diepeningen: „Wij zijn er groot voorstander van dat de belemmeringen voor verenigingen en scholen weggenomen worden. Zodat afval scheiden, wat thuis heel normaal is, ook kan op verenigingen en scholen. Een wetswijziging moet er voor zorgen dat we daarin niet belemmerd worden.”