Deventer sporters met beperking op weg naar Special Olympics: ‘Het gaat er wel serieus aan toe hoor’

G-sporters… sporters met een verstandelijke beperking. Bij heel wat clubs in Deventer en omgeving zijn er G-teams. De zwemmers hebben zelfs al heel lang een eigen club, De Klup. „Heb jij je nieuwe zwembroek al? Met je naam erop?” vraagt begeleider Monica Sluiseman aan Alexander Edelenbos. „Ja, het is een strakke”, zegt hij. Alexander (38) woont in Wilp en zwemt in De Scheg in Deventer.