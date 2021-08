Deventer sportparadijs De Scheg wijzigt koers om betaalbaar te blijven: ‘Moeten op trends inspelen’

Fans Go Ahead en PEC mogen na anderhalf jaar weer naar hun club en daar zijn ze ontzettend blij mee

12 augustus In de Adelaarshorst in Deventer trapt Go Ahead Eagles vrijdagavond tegen Heerenveen de eredivisie in gang. Zondag volgt PEC Zwolle tegen Vitesse. Voor het eerst in anderhalf jaar zijn de stadions weer goed gevuld. Dat vooruitzicht brengt veel fans in extase. ,,Ik had nog nooit zó veel zin in een potje voetbal.”