Deventer Sportploeg met honderd man naar Special Olympics

Als de Deventer Sportploeg binnenloopt, dan komt er iets binnen. Nog steeds uniek in het land breidt het Deventer enthousiasme voor sporters met een beperking zich als een olievlek uit. In Deventer alleen al gaan zo'n 350 sporters elke week lekker aan de slag bij meer dan tien verschillende verenigingen. Maar Salland volgt. Want bij zo'n trotse ploeg, wil iedereen wel horen.

De sporters gaan deze week de uitdaging aan met verschillende partners: bedrijven die de sporters een warm hart toedragen. Door samen te sporten in de voor de gelegenheid leeggeruimde hal van taxibedrijf TCR kan de Sportploeg geld verdienen. Er wordt gejudood, gebadmintond, gevoetbald en gefietst. Ook is er een minitafeltennistafeltje en een schaatsbaantje. ,,Samen met het geld dat we krijgen van de NSGK gaan we snel naar 25.000 euro'', zegt Monica Sluiseman van de Sportploeg trots. Daarmee is de begroting om naar de Special OLympics te gaan nog niet helemaal rond, maar een eind op de goede weg.

De Deventer Sportploeg gaat er met een kleine honderd sporters naar toe. Zonder uitzondering hebben ze een beperking. Maar ze presenteren zich er met trots. Allemaal in hetzelfde trainingspak en met hetzelfde doel: meedoen is belangrijker dan winnen. Deventer is nog steeds de enige gemeente die zich in de aangepaste sporten zo uitdrukkelijk samen presenteert. Maar Salland volgt alras.

Syndroom van Down

Waar Sluiseman 12 jaar geleden met haar dochter Merette die het Syndroom van Down heeft, voor het eerst op de Specials terecht kwam, is er heel wat veranderd. ,,Daar kwam je dan iemand tegen, die ook uit Deventer bleek te komen. Het was allemaal niet georganiseerd. Nu wel. En het belangrijkste is dat ook de verenigingen nu de lol inzien.

Uitbreiding

Sommigen zagen best beren op de weg, om sporters op te nemen die een beperking hebben. Maar nu zie je het omgekeerde gebeuren: wij leveren wel de trainingspakken, maar de individuele verenigingen willen dat hun sporters hun tenue dragen. Ze zijn trots. Er zijn steeds meer verenigingen die mee doen. Laatst heeft de badminton zich nog aangesloten. Maar het heeft geen nut als alle voetbalclubs speciale teams oprichten: dan krijg je geen team meer vol. Dat moet je samen doen. Overigens is het niet alleen belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen met psychische klachten hebben moeite om aan het sporten te komen. Daar is nu juist ook Iedereen Actief voor, waar ook Salland in betrokken is.''

De Special Olympics zijn in juni in de Achterhoek en worden eens in de twee jaar gehouden.