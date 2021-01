Deventer springt coulant om met aanvragen voor evenementen: ‘We snakken er allemaal naar’

Colmschate vreest 225 meter hoge windmolens in ‘achtertuin’: ‘Zó gaat het eruitzien, dit kan niet’

10 januari De naam van de actiegroep tegen windmolens - Deventer wint, met een t dus - is ludiek. Maar het is ernst op Colmschate. Het voornemen van de gemeente om negen windmolens langs de A1 te plaatsen, mobiliseert bewoners. Deventer wint, hopen zij. Hoe? Kies voor zon en andere duurzame energiebronnen. ,,Langs de A1 een prima plek voor windmolens? Maar dat is ook vlak bij een woonwijk en waardevol landschap.”