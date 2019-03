Deventer staat er slecht op na sneuvelen WK

video Michel uit Deventer maakt veganisti­sche bitterbal­len. En hij wil er dit jaar 1 miljoen verkopen

2 maart Deventenaar Michel Brans is niet de eerste die oesterzwammen kweekt op koffiedik. Hij is evenmin de eerste die zijn oesterzwammen verwerkt in bitterballen. Maakt hem niets uit, want: ,,Ik heb wel de lekkerste. En met een geweldig verhaal bovendien.” Zijn ballen van Brans worden inmiddels op verschillende locaties in heel Nederland verkocht, maar hij wil meer. ,,Ik hoop dit jaar een miljoen bitterballen te verkopen.” Een monoloog.