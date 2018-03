Geen Vrijetijdsmarkt meer in Deventer

12:27 De organisatie van de Vrijetijdsmarkt heeft besloten in 2018 geen Vrijetijdsmarkt meer te houden in de Lebuïnuskerk in Deventer. Het evenement, dat sinds 2007 jaarlijks in september plaatshad, was een initiatief van Vrijwilligerscentrale Deventer, Sportbedrijf Deventer, de Bibliotheek Deventer en Kunstcircuit Deventer.